Alan Rick anuncia nova unidade da escolinha de futebol em Sena Madureira

Durante o amistoso beneficente realizado no estádio José Marreiro Filho, o “Marreirão”, em Sena Madureira, neste fim de semana, o senador Alan Rick emocionou o público com um discurso que reforça seu compromisso com o esporte e a juventude acreana. O evento contou com a presença ilustre do ex-jogador Léo Moura e reuniu centenas de famílias para celebrar o projeto social que, há quatro anos, transforma a realidade de crianças por meio da Escolinha de Futebol do Instituto Léo Moura.

Em meio à vibração das arquibancadas, o senador destacou a importância da ação e fez um anúncio aguardado por muitos: a construção de uma nova unidade da escolinha na cidade. “Nós queremos ampliar essa escolinha, prefeito, e por isso alocamos emenda para construir um campo de grama sintética coberto, além de uma quadra coberta, no segundo distrito, ao lado do núcleo da educação. Vai ser o nosso segundo núcleo aqui em Sena”, revelou Alan Rick, sob aplausos do público.

O parlamentar também compartilhou lembranças pessoais que conectam sua história à cidade. “Minha avó Dona Ondina é daqui, minha família é daqui. Por isso fico feliz em ver essa escolinha crescer numa cidade que representa tanto para mim”, disse.

A proposta da nova estrutura surge como resposta à grande demanda. “Eu sei que tem fila de espera, e a gente precisa oferecer mais oportunidades. Essa nova escolinha será gratuita, bancada com a nossa emenda parlamentar, para atender ainda mais crianças de Sena”, garantiu.

Alan Rick também prestou homenagem a Léo Moura, ressaltando a identificação entre suas trajetórias de superação. “Você é um menino que veio da comunidade, jogava bola sem chuteira. Quando você me falou, lá no meu gabinete, que o seu sonho era dar para essas crianças aquilo que você não teve, aquilo tocou meu coração. Porque eu também penso assim”, declarou.

O senador encerrou sua fala com um recado direto à população. “Parabéns, Sena. Contem comigo. Vamos, se Deus quiser, inaugurar essa nova quadra até o final deste ano ou no início do próximo. Viva Sena, bom jogo e vamos para cima, nosso time! A vitória é de Sena Madureira!”

O amistoso reforçou não apenas o papel do esporte como instrumento de inclusão, mas também a força da parceria entre políticas públicas e projetos sociais comprometidos com a transformação de vidas.