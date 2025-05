No Acre, Léo Moura é homenageado e agradece apoio a projeto social: “Sou só um pedaço disso”

O ex-jogador Léo Moura participou de um amistoso beneficente em Sena Madureira neste fim de semana e recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Rio Branco, em reconhecimento ao seu envolvimento com projetos sociais no Acre. O evento atraiu uma multidão ao estádio local e teve como objetivo principal arrecadar apoio para ações em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade.

SAIBA MAIS: Alan Rick promove jogo social em Sena com presença de Léo Moura e coloca políticos em campo

Em discurso emocionado, Léo agradeceu pelo carinho do público e destacou sua relação com o estado, onde já esteve outras quatro vezes. “É a quinta vez que eu estou aqui, e sempre recebido com muito carinho. Ver o estádio desse jeito para uma partida importantíssima, para ajudar quem mais precisa, me deixa muito feliz”, afirmou.

Durante sua fala, o ex-lateral também fez questão de enaltecer o deputado federal Alan Rick, a quem creditou grande parte do sucesso do projeto social que representa. “Sou só um pedaço desse projeto, mas é o nome de Alan Rick que merece os aplausos. Desde o início, foi um entusiasta da parte social. Quando falamos do projeto, ele foi o primeiro a levantar o braço e dizer ‘eu quero levar para o estado’”, destacou.

Léo ainda afirmou sua gratidão à equipe do parlamentar e não escondeu sua torcida por voos mais altos do político: “Eu falei lá na casa do nosso amigo Dario: eu vim aqui ver você deputado federal, vim aqui ver você senador, e vou vir aqui ver você futuro governador do estado.”

Ao final, o ex-atleta agradeceu também à prefeita, aos deputados e vereadores presentes, além do anfitrião do evento. “A gente recebe em casa quem a gente ama, então eu fico feliz de ter entrado na porta da sua casa. Obrigado, povo do Acre, pelo carinho de sempre. Valeu!”, concluiu.

A presença de Léo Moura reforça o compromisso do futebol com ações sociais e mostra o poder do esporte como ferramenta de transformação e esperança para crianças e jovens em todo o país.