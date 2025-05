Deputados pedem convocação do MPAC para discutir mortes em hospitais do interior

Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Eduardo Ribeiro (PSD) e Michelle Melo (PDT) usaram a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (20), para pedir que o Ministério Público do Acre (MPAC) vá à Casa do Povo discutir as mortes registradas nos hospitais de Feijó e Cruzeiro do Sul.

O primeiro caso é o do adolescente Diogo Silva Albuquerque, de 12 anos, que se feriu enquanto andava de bicicleta no dia 11 deste mês em Feijó. Após cerca de uma semana de idas a hospitais e postos de saúde, ele morreu ao ser transferido para Cruzeiro do Sul. Segundo a mãe do jovem, o atendimento foi falho em diversos momentos.

O segundo caso diz respeito à acreana Ana Cleide Cruz de Souza, de 39 anos, grávida de sete meses, que estava internada na Maternidade de Cruzeiro do Sul desde a última quinta-feira (15) e morreu nesta terça-feira (20) na unidade hospitalar, junto com o bebê que esperava, uma menina.

Edvaldo pediu ao presidente em exercício da Aleac, Pedro Longo, que convoque o Ministério Público do Acre (MPAC) para que compareça ao parlamento e discuta as fatalidades e a possível omissão por parte dos profissionais que atenderam as vítimas.

“Eu peço aqui, presidente, que convoque o MPAC, por meio da promotoria de Saúde, para que venha a esta casa e discuta essas situações conosco. Esta casa não pode ficar calada e se omitir diante de situações tão graves. Não pedimos nem a participação da Sesacre, mas do MPAC”, disse Edvaldo.

O deputado Eduardo Ribeiro acompanhou o discurso de Edvaldo e reforçou o pedido.

“Acompanho aqui o que disse o deputado Edvaldo e peço que a casa convoque o MPAC para discutir essa situação conosco”, acrescentou.

A deputada Michelle Melo pediu que o requerimento sobre a vinda do MPAC à Aleac seja votado o quanto antes.

“Aprovo essa iniciativa do deputado Edvaldo e peço que, além do MPAC, o secretário da Sesacre também venha a essa casa prestar esclarecimentos”, finalizou.