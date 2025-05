Filha de coronel da PM teve 90% do corpo queimado e chegou a ser internada na UTI: ‘Morava sozinha’, diz tio

A acreana Ysla Brendha de Souza Kinpara, filha do coronel da reserva da Polícia Militar do Acre, Marcos Martins Kinpara, morreu na segunda-feira (26) em São Paulo, onde morava atualmente.

O tio dela, o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, deu detalhes do que aconteceu com a sobrinha. Segundo ele, Brendha teve 90% do corpo queimado em razão de um vazamento de gás.

“Ela cursava direito fazia uns três a quatro anos, aproximadamente. Ela morava só, a mãe mora no interior de São Paulo, é médica, mas ela morava só e foi encontrada com queimaduras, 90% do corpo queimado. Eram queimaduras de vazamento de gás”, disse em entrevista ao G1.

Brendha foi socorrida por vizinhos e chegou a ser internada na UTI, mas não resistiu. “Ela foi para UTI, teve problemas no fígado e dos rins por conta desse alto grau de queimaduras. Como ela morava em apartamento, os vizinhos chamaram os bombeiros. Meu irmão estava aqui e foi para lá [São Paulo] e acompanhou esses momentos críticos na UTI”, disse.

Minoru concluiu dizendo que o irmão, pai de Bredha, está cuidando do processo de embalsamento dela.