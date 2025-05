Frio vem aí! Inmet emite alerta para queda brusca de temperatura no Acre

O Inmet (Instituto nacional de Metereologia) emitiu, na tarde desta terça-feira (27), um alerta de queda de temperatura em pelo menos 12 estados brasileiros, incluindo o Acre, para os próximos dias.

A frente fria vai chegar ao Brasil pelo Rio Grande do Sul e, na quarta-feira (28), causa tempo severo com queda brusca nos termômetros de toda a região sul, atingido os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Devido ao choque entre massas de ar quente e frio, outras localidades também serão afetadas, como é o caso de São Paulo.

No Estado paulista, algumas áreas já serão impactadas entre esta quarta-feira e quinta-feira (29). Nas regiões Centro-Oeste e Norte, os termômetros devem cair mais entre quinta-feira e sexta-feira (30).

Veja quais serão os estados atingidos elo declínio das temperaturas nos próximos dois dias:

Acre

Amazonas

Rondônia

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Nesses estados, as temperaturas tendem a ficar entre 10ºC e 26ºC.