Goleiro Weverton é ausência na 1ª lista de Carlos Ancelotti no comando da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (26), sua primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira. No evento realizado no hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, o italiano relacionou 25 nomes para os próximos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador (fora) e Paraguai (em casa). No entanto, a ausência de dois nomes de peso chamou atenção: Neymar, do Santos, e o goleiro acreano Weverton, do Palmeiras.

Natural de Rio Branco, Weverton era presença frequente nas listas da Seleção nos últimos anos, inclusive durante a Copa do Mundo de 2022. Considerado um dos goleiros mais consistentes do futebol brasileiro, o arqueiro palmeirense vive boa fase no clube paulista e ainda assim ficou de fora da nova era que se inicia sob o comando do técnico italiano.

A ausência repercutiu especialmente no Acre, onde Weverton é ídolo e inspiração para jovens atletas. Torcedores e comentaristas esportivos locais demonstraram surpresa e certa frustração com a decisão de Ancelotti. Para muitos, a experiência e o desempenho do goleiro seriam fundamentais neste momento de transição da Seleção.

FIQUE POR DENTRO: Carlo Ancelotti justifica ausência de Neymar em convocação. Confira

Além de Weverton, o meia-atacante Neymar também não foi chamado. O craque do Santos ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda que o afastou dos gramados por mais de um mês, o que pode ter pesado para sua ausência na lista.

Com a nova convocação, Ancelotti sinaliza que pretende iniciar um processo de renovação no elenco, testando novas peças e abrindo espaço para nomes menos habituais na Seleção. No entanto, para torcedores acreanos, a não convocação de Weverton é um lembrete de que, mesmo com bons desempenhos, a concorrência segue acirrada na luta por uma vaga com a amarelinha.

Confira a lista completa dos convocados por Carlo Ancelotti:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Internazionale)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes