Homem confessa assassinato da filha de 1 ano e 9 meses após briga com companheira em SC

Um crime brutal abalou a cidade de Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina, neste domingo (25). Um homem de 41 anos confessou ter assassinado a própria filha, de apenas 1 ano e 9 meses, após uma discussão com a companheira. O caso ocorreu em uma área rural do assentamento Santa Rosa 1, próximo à divisa com Faxinal dos Guedes.

Segundo informações da Polícia Militar, a tragédia começou após uma briga familiar durante uma visita a parentes. Em meio ao desentendimento, o homem fugiu com a criança em direção à mata por volta das 17h15. Horas depois, familiares receberam uma mensagem de texto com a frase: “Matei a menina.”

A mãe da criança, de 25 anos, prestou depoimento na mesma noite, enquanto equipes da PM iniciaram uma operação para localizar pai e filha. O homem foi encontrado apenas na madrugada de segunda-feira (26), escondido em uma lavoura no município vizinho. Ele se entregou após negociação com a polícia e foi levado à delegacia regional, onde reiterou a confissão do crime.

Em depoimento, o suspeito declarou ter matado a menina em uma área isolada da mata e chegou a dizer que “pendurou a filha”. Ele indicou aos agentes locais onde supostamente teria deixado o corpo, mas, até o momento, a criança não foi encontrada.

VEJA TAMBÉM: Família perde 5 em naufrágio no rio Tocantins; 2 vítimas eram crianças

As buscas seguem intensas com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e cães farejadores especializados. A região onde o crime teria acontecido é de mata densa e de difícil acesso, o que tem dificultado os trabalhos de resgate.

O caso provocou forte comoção entre os moradores de Abelardo Luz, cidade com cerca de 17 mil habitantes. Familiares e vizinhos acompanham com angústia o andamento das buscas e aguardam o desfecho da tragédia.

A investigação continua, e o suspeito permanece detido. A motivação exata do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades.