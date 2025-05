MPAC abre investigação para apurar morte de gestante e bebê na Maternidade do Juruá

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias da morte da gestante Ana Cleide Cruz de Souza, de 39 anos, e de sua filha, ainda no ventre materno. O óbito ocorreu na última terça-feira, 20, na Maternidade do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá.

Moradora do município de Mâncio Lima, Ana Cleide deu entrada na unidade hospitalar no dia 15 de maio, após relatar dores e rompimento da bolsa amniótica. Ela permaneceu internada por cinco dias, período em que, segundo familiares, apresentou sinais de agravamento no quadro clínico. Mensagens enviadas pela própria paciente relatavam febre, calafrios, dores intensas e queixas sobre a demora no atendimento médico.

Diante da gravidade do caso, o MPAC abriu uma apuração preliminar com o objetivo de reunir informações e esclarecer se houve falhas na assistência prestada à paciente durante o período de internação. A investigação poderá levar à adoção de medidas legais por parte do órgão, caso sejam identificadas irregularidades ou negligência no atendimento.