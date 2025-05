Polícia investiga feminicídio de jovem achada sem vida dentro de casa e polícia busca homem suspeito

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a morte de Maria Eduarda Duarte da Costa, de 21 anos, encontrada sem vida dentro de sua residência no município de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O caso, registrado no sábado (24), é tratado como possível feminicídio.

De acordo com a perícia inicial, a jovem apresentava sinais de asfixia. O corpo foi localizado pela proprietária do imóvel, que decidiu entrar no local após notar algo fora do comum. Maria Eduarda morava sozinha. O velório e sepultamento ocorreram no domingo (25), em sua cidade natal.

As investigações apontam como principal suspeito o homem com quem Maria Eduarda mantinha um relacionamento recente. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de apuração é de que ela tenha sido vítima de feminicídio — crime motivado pela condição de gênero da vítima.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada e, até o momento, é considerado foragido. Por correr em segredo de Justiça, o inquérito não teve detalhes divulgados, tampouco a identidade do investigado.

FIQUE POR DENTRO: Homem é condenado por matar esposa asfixiada na frente do filho e fingir suicídio

A tia da vítima relatou que o relacionamento era recente e que o homem se mostrava ciumento e possessivo. Segundo ela, Maria Eduarda não chegou a registrar boletins de ocorrência nem solicitou medida protetiva antes do crime.

“Não quero que a Maria Eduarda seja mais uma estatística. Quero que a polícia se empenhe nesse caso”, declarou a tia, em entrevista à RBS TV.