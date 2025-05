Prefeitura faz busca ativa à população de rua em Rio Branco e oferece tratamento voluntário

Nesta quinta-feira (22), a Prefeitura de Rio Branco realizou uma ação de busca ativa com pessoas em situação de rua e confirmou a transferência do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) da região central da cidade para o bairro Castelo Branco. A mudança ocorrerá mesmo diante de protestos de moradores da nova localidade.

Durante a ação, agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos conversaram com pessoas em situação de rua para informar sobre a nova localização da unidade e oferecer encaminhamentos para acolhimento em comunidades terapêuticas, além de outras formas de apoio, como aluguel social e acolhimento na unidade Dona Elza.

Segundo Ivan Ferreira, diretor de Políticas de Assistência Social, o novo espaço será “um escritório da dignidade”. Ele destacou que os atendimentos presenciais funcionarão no novo endereço, enquanto as refeições — café da manhã e almoço — passarão a ser servidas no Restaurante Popular. “Alguns já aceitaram o tratamento e iniciaram o cadastro para tentar uma nova vida”, disse.

O Centro POP integra a rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade e oferece atendimento diário, incluindo fins de semana e feriados, conforme a demanda. A unidade tem como objetivo principal promover o acolhimento e a reintegração social de pessoas em situação de rua, muitas vezes afetadas pela dependência química, transtornos mentais, exclusão social e falta de acesso a serviços básicos.

Mesmo com a resistência de moradores do bairro Castelo Branco, a Prefeitura defende a mudança como uma medida necessária para garantir dignidade e ampliar o alcance do serviço.