Após prometer ‘pisa’ em assessor, vereador de Brasileia se pronuncia e diz que foi alvo de calúnias

O vereador Zemar Jerônimo (PL), da Câmara Municipal de Brasiléia, se pronunciou publicamente sobre a polêmica envolvendo sua participação na sessão ordinária da última terça-feira (24), quando ameaçou o assessor da vereadora Izabelle Araújo (Republicanos). Nesta segunda-feira (30), o parlamentar alegou que foi alvo de calúnias e que sua reação foi motivada por ataques pessoais envolvendo sua família.

FIQUE POR DENTRO: Sessão na Câmara de Brasiléia tem bate-boca e ameaça de agressão entre vereadores;

“Não sou homem de sangue de barata”, afirmou Zemar. “Sou pai de família, tenho serviço prestado como delegado, escrivão de polícia e vereador. Não vou permitir que denigram a minha imagem ou da minha família”, declarou, justificando as palavras exaltadas durante a sessão legislativa. Ele ainda ressaltou que a fala em que prometeu dar uma “pisa” no assessor foi feita “no calor das emoções”.

Segundo o vereador, em entrevista ao site O Alto Acre, a situação foi provocada por comentários feitos em redes sociais pelo servidor Francinei, lotado no gabinete da vereadora Izabelle. O parlamentar citou publicamente mensagens supostamente atribuídas ao assessor: “Eu acho que tudo isso é só uma farsa. Vi alguém buscando e deixando a amante dele no local de moradia da mesma” e, em outro comentário, teria afirmado: “O vereador tinha que se envergonhar das atitudes dele, que ele acha que faz no escondido”. Para Zemar, as publicações foram feitas com o objetivo de difamar sua imagem, motivo pelo qual pediu publicamente a demissão do funcionário.

“Esse assessor vem fazendo comentários criminosos, caluniosos e difamatórios. Eu reagi porque não aceito isso. Falei o que falei no calor do momento. Mas todo mundo em Brasiléia sabe que nunca agredi ninguém. Nunca matei, nunca ameacei, mas também não fujo de uma briga”, afirmou.

O vereador também pediu desculpas aos moradores de Brasiléia pela forma exaltada com que se expressou, mas reiterou que não irá tolerar desrespeito à sua família. “Peço perdão pelo excesso de zelo. Só me arrependo de ter dito que daria uma pisa, mas reafirmo que foi diante de reiteradas provocações”, completou.

A presidência da Câmara já abriu um processo administrativo para apurar a conduta do assessor. Zemar reforçou que, caso fique comprovado o envolvimento do servidor nos ataques pessoais, espera que ele seja exonerado do cargo.