Banda Raça Negra desembarca em Cruzeiro do Sul para abertura da Expoacre Juruá

Mesmo sob chuva intensa, parte da banda Raça Negra chegou a Cruzeiro do Sul na tarde desta segunda-feira (30), para a abertura oficial da Expoacre Juruá 2025. Os músicos foram recepcionados pela organização do evento, que acelera os preparativos finais para o início da feira.

O vocalista Luiz Carlos, no entanto, ainda não desembarcou na cidade. Segundo a produção, o artista deve chegar apenas nesta terça-feira (1º), dia marcado para a apresentação da banda na abertura do evento agropecuário.

VEJA TAMBÉM: Expoacre Juruá deve receber 30 mil pessoas por dia, diz Polícia Militar

Após a chegada, os integrantes seguiram para o hotel, enquanto a montagem da estrutura no estacionamento da Arena do Juruá continua a todo vapor.

A 20ª edição da Expoacre Juruá acontece entre os dias 1º e 6 de julho, com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. A arrecadação será destinada ao programa Mesa Brasil.

Consolidada como uma das maiores vitrines do agronegócio no Vale do Juruá, a feira também é destaque por reunir atrações culturais, gastronômicas e musicais. Além do Raça Negra, o público poderá assistir a shows de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Isaías Saad, Marcynho Sensação, Eric Land, entre outros nomes que prometem movimentar a cidade ao longo da semana.