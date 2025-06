Com recorde de quadrilhas e mais de R$ 2 milhões investidos, Arraial Cultural é lançado oficialmente

Na manhã dessa quarta-feira (18), no Cine Teatro Recreio, o Governo do Estado lançou oficialmente o Arraial Cultural 2025, que será realizado de 24 a 29 de junho, no calçadão da Gameleira, em Rio Branco. A programação reúne o que há de mais tradicional na cultura junina acreana, com destaque para o Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, que este ano contará com 15 grupos, representando pelo menos nove cidades do Acre. As quadrilhas fizeram uma breve apresentação no evento de hoje.

Mais de R$ 2 milhões em recursos públicos estão sendo investidos na estrutura, que inclui mais de 20 apresentações de bandas locais, barracas de comidas típicas, feira de artesanato, atrações culturais e espaços voltados para toda a família. Outro destaque é a realização de bingos solidários, com a arrecadação destinada à APAE.

Para o governador Gladson Cameli, o Arraial Cultural vai além do entretenimento: movimenta a economia e valoriza a identidade acreana. “Vai ser uma grande festa da família, com gente da capital e do interior, movimentando desde a culinária à rede hoteleira. O Acre tem potencial para mostrar sua cultura ao Brasil e ao mundo. Este ano será ainda melhor que o anterior. Estamos investindo, organizando e reconhecendo a importância das quadrilhas como patrimônio cultural do nosso estado”, declarou.

O presidente da FEM, Minoru Kimpara, também ressaltou os avanços desta edição. “Vamos ter mais quadrilhas do que no ano passado, com uma premiação maior e mais qualidade. Em 2024, o palco foi considerado melhor que o de uma competição nacional. Isso mostra que o Acre está fazendo bonito, com respeito, carinho e amor por essa cultura que move crianças, jovens e idosos o ano inteiro”, afirmou.

Kimpara também destacou o cuidado com o público. “O nosso governador tem nos orientado a cuidar não só da parte cultural, mas também da segurança. Quem for à Gameleira encontrará um espaço confortável e seguro, como nos anos anteriores, quando não tivemos nenhuma ocorrência. Agora, o que realmente vai deixar essa festa bonita são as pessoas. Por isso, convido todos: venham celebrar a cultura, celebrar a vida”, completou.

A entrada para o Arraial Cultural é gratuita. A expectativa é de que milhares de pessoas circulem pela Gameleira nos seis dias de festa.