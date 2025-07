Expoacre Juruá: investimento na economia deve superar 2024 em mais de 30%, diz Governo

Durante a reunião de alinhamento da Expoacre Juruá 2025, realizada nesta segunda-feira (30), no hall de entrada da Arena do Juruá, o coordenador do setor de agronegócio no evento, Marcos Pereira, disse que a expectativa é de que o valor a ser injetado na economia ultrapasse 30% em relação ao ano passado.

Secretários de Estado e demais responsáveis pela organização participaram do evento nesta segunda.

“Olha, a expectativa é que a gente tenha uma superação de mais de 30% do que foi injetado no ano passado. Essa feira vai ficar para a história, com toda certeza. Deve superar R$ 36 milhões”, pontuou Marcos.

De 2023 para 2024, o volume de negócios deu um salto de 63,95%. Em 2025, o aumento deve ser ainda mais considerável, é o que afirma Pereira.

A feira inicia nesta terça-feira (1) e finaliza no domingo, 6 de julho.

A expectativa de público é de pelo menos 30 mil pessoas por dia, de acordo com a PM. No ano passado, o evento contou com a participação de um público estimado em 160 mil.

“Pelo volume de shows, diariamente, como são praticamente todas as noites que têm uma atração nacional, mais de 30 mil pessoas. A gente trabalha com esse público, podendo ser mais ou menos, mas estamos nos preparando para esse público em cada uma das noites”, afirmou o major.

Além disso, Abraão explicou que a PMAC vai colocar 100 agentes por dia para cuidar da segurança das pessoas, dentro e fora da feira. Várias forças de segurança vão atuar durante a programação, inclusive o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Exército.

VEJA TAMBÉM: Expoacre Juruá deve receber 30 mil pessoas por dia, diz Polícia Militar

Confira a programação completa da 20ª edição da Expoacre Juruá:

* Terça-feira, 1º de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show nacional com a banda Raça Negra;

* Quarta-feira, 2 de julho – Prova Team Roping (Laço em Dupla) e show nacional com o cantor Gusttavo Lima;

* Quinta-feira, 3 de julho – Abertura do rodeio, luta Nauas Combat e show gospel com o cantor Isaías Saad;

* Sexta-feira, 4 de julho – Continuação do rodeio e show nacional com o cantor Marcynho Sensação;

* Sábado, 5 de julho – Cavalgada, encerramento do rodeio e Festival Vila Kids;

* Domingo, 6 de julho – Casamento coletivo e shows nacionais com os cantores Wesley Safadão e Eric Land.

A entrada para os shows será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A arrecadação será feita pelo programa Mesa Brasil, que estará presente durante todos os dias do evento.