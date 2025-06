Filha de 6 anos teria visto a mãe matar o próprio tio a facadas em Rio Branco

Na tarde desta terça-feira (3), um crime chocou o bairro Tucumã, em Rio Branco. Camila Arruda Braz, de 39 anos, foi presa em flagrante acusada de matar o próprio irmão, Ramon Arruda Braz, de 41, com múltiplos golpes de faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima já estava sem vida. Ramon foi atingido por pelo menos 22 facadas, de acordo com os socorristas.

ENTENDA: Mulher é acusada de matar irmão com várias facadas e acaba presa em bairro de Rio Branco

Segundo apurado pelo G1, a acusada teria cometido o crime na frente da própria filha, uma criança de apenas 6 anos de idade.

Camila foi presa em flagrante e tem diagnóstico de transtorno bipolar e realiza tratamento psiquiátrico. Apesar do histórico de conflitos entre os irmãos, familiares afirmaram que jamais imaginaram que as discussões terminariam em tragédia.

O crime chocou ainda mais pela presença da filha de Camila, que testemunhou a cena. A menina foi amparada por familiares e deve receber acompanhamento psicológico. A mãe dos irmãos, de 64 anos, também morava na casa, mas estava no trabalho no momento do assassinato.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. O impacto da violência na vida da criança deve ser levado em consideração nas próximas etapas da apuração.