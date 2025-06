Nova onda de frio polar muda o tempo no Acre nesta segunda-feira; temperaturas devem cair durante a noite

A semana começa com mudanças no tempo em todo o Acre. De acordo com previsão do meteorologista Davi Friale, uma onda de frio polar atinge o estado nesta segunda-feira (9), provocando instabilidade, queda nas temperaturas e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia.

O fenômeno também influencia o clima em outras regiões, como Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Pantanal mato-grossense, além das planícies da Bolívia e áreas do centro e sul da região de selva do Peru. No Acre, a atuação da frente fria deve ser sentida com mais intensidade, trazendo ventos moderados a fortes e céu nublado ao longo do dia.

As chuvas podem ocorrer em forma de pancadas rápidas, mas acompanhadas de raios e ventanias em alguns pontos. O alerta é para variações bruscas de temperatura, especialmente no período da tarde e da noite, quando os termômetros devem registrar a maior queda.

Friale destaca que o tempo segue instável nos próximos dias, com a possibilidade de novos episódios de frio e chuvas pontuais até o meio da semana.