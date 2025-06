Passageira se joga de carro em movimento para evitar pagar corrida em SP; vídeo viraliza

Uma mulher protagonizou uma cena surpreendente em Itapetininga, no interior de São Paulo, ao se lançar de um carro em movimento durante uma corrida por aplicativo. O caso ocorreu no início de junho e veio a público no último sábado (7), após a divulgação de imagens de câmeras de segurança.

O vídeo mostra o momento em que a passageira abre a porta do veículo ainda em movimento, rola no asfalto e logo se levanta, caminhando tranquilamente pela calçada. A cena chamou atenção pela frieza da ação e rapidamente viralizou nas redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela motorista, a corrida teve início no bairro Jardim Shangri-La e seguia em direção ao Centro da cidade, em um trajeto de pouco menos de quatro quilômetros. Durante o percurso, a passageira afirmou que não tinha dinheiro para pagar pelo serviço.

Logo após a declaração, a mulher abriu a porta do veículo e se jogou. A condutora interrompeu imediatamente a viagem e foi atrás da passageira, que alegou que faria o pagamento via Pix — o que não aconteceu, segundo a motorista.

VEJA TAMBÉM:Uber e 99 deixam de oferecer serviço de corridas de moto em São Paulo

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais. Muitos internautas reagiram com espanto e ironia. “Imagina se a moda pega… Ia ter gente rolando em toda esquina”, comentou um usuário. Outro ironizou: “Pelo jeito que rolou, já tem experiência no procedimento”.

A Polícia Civil investiga o caso como possível tentativa de fraude ou calote. Até o momento, a identidade da passageira não foi divulgada. O vídeo segue circulando nas redes como alerta para motoristas de aplicativos.