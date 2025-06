Presidente da Câmara anuncia demissão de 42 motoristas para conter gastos; entenda

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, do União Brasil, iniciou uma série de medidas visando contenção de gastos para amenizar a situação financeira do Legislativo.

Dentre esses movimentos, o vereador anunciou a demissão de 42 motoristas, lotados nos gabinetes de todos os vereadores, suspendeu gastos com passagens, diárias e cursos. Estima-se uma economia de quase R$ 1,5 milhão.

Segundo Joabe, os cortes são necessários, pelo menos até setembro, para manter o equilíbrio financeiro das contas do Legislativo, que prevê um orçamento de R$ 60 milhões para 2025, mas estima precisar de R$ 75 milhões até o fim do ano.

VEJA MAIS: Joabe Lira diz que Câmara precisa de até R$75 milhões para comportar vereadores; entenda

Apesar dessa contenção, contratos de mídia e de manutenção predial não foram afetados, bem como o maior custo orçamentário da Câmara, a folha de pagamento, que consome aproximadamente R$ 57 milhões. O presidente da Câmara afirmou que está realizando os cortes “onde é possível”.

Vale lembrar que no início do ano, parlamentares propuseram reajuste no valor do vale-alimentação, que sairia de R$ 1.500 para quase R$ 5 mil, porém a proposta não avançou.