Após acidente, motoboys e motoristas de aplicativo protestam por segurança e justiça

Na tarde desta quarta-feira (16), profissionais que atuam como motoboys e motoristas por aplicativo realizaram uma manifestação pacífica em Rio Branco para cobrar mais segurança no trânsito e justiça pela morte de Jocimar Silva Bedoni, de 43 anos, vítima de um acidente ocorrido no último sábado (12).

O ato teve início na Praça do Juventus, na Avenida Getúlio Vargas, e seguiu em carreata por ruas do centro da cidade, encerrando em frente à Delegacia de Flagrantes (Defla), no bairro Estação Experimental.

Jocimar foi atropelado por um carro conduzido pelo estudante de medicina Amarílio dos Santos Campos Neto, de 33 anos, na Alameda Sabiá, no Distrito Industrial. Segundo registro da Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

RELEMBRE O CASO: Entregador atropelado por motorista alcoolizado morre no PS; acusado foi preso ao tentar fugir do hospital

Durante o protesto, Aldercly Paiva de Oliveira, representante do grupo Família Motoboy, destacou ao ac24horas a importância de mais respeito no trânsito com quem utiliza veículos de menor porte. “Pedimos às pessoas que tenham mais cuidado com os veículos menores. Não temos tido esse respeito ultimamente. Através deste protesto, pedimos paz, respeito, precisamos de segurança para sair e chegar em casa”, declarou.

Também presente no movimento, a motorista Carla Nogueira relatou ao Ac24horas, a insegurança enfrentada diariamente por quem trabalha nas ruas da capital. “O trânsito em Rio Branco está caótico, com tantos casos impunes no momento, parece que o trânsito é uma forma de matar sem ser punido. Estamos neste momento pedindo justiça e paz, somos mães e pais de família e nosso objetivo é retornar para casa levando sustento”, afirmou.