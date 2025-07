DNIT inicia operação com instalação de novas balanças nas BRs 364 e 317 no Acre

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) colocou em funcionamento, na última terça-feira (15), duas novas balanças rodoviárias em pontos estratégicos das rodovias federais BR-364 e BR-317, no estado do Acre.

Uma das estruturas foi instalada nas proximidades do município de Bujari, ao longo da BR-364. A outra está situada no posto do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), no entroncamento que dá acesso aos municípios de Plácido de Castro, Senador Guiomard e Capixaba, na BR-317.

Esses equipamentos têm como finalidade fiscalizar o peso de caminhões e veículos de carga, prevenindo o excesso que causa danos às rodovias e aumenta os riscos de acidentes. A sobrecarga nos veículos é uma das principais causas do desgaste acelerado do asfalto, impactando diretamente na segurança e na durabilidade das estradas.

Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, neste primeiro mês de funcionamento as balanças terão caráter exclusivamente educativo, sem aplicação de multas. “Nosso foco inicial é a conscientização dos motoristas sobre a importância de respeitar os limites de peso estabelecidos”, explicou.

Araújo também reforçou que a retomada das fiscalizações com balanças é uma medida necessária para garantir a preservação das rodovias federais. “Essas ações são fundamentais para prolongar a vida útil do pavimento e evitar prejuízos ao patrimônio público”, pontuou.