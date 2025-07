“Ela merece”: filha registra emoção da mãe no show de Gusttavo Lima na Expoacre Juruá

Um dos momentos mais marcantes da apresentação do cantor Gusttavo Lima na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, aconteceu fora dos holofotes do palco, mas ganhou destaque nas redes sociais. A cena emocionante protagonizada por dona Graça, mais conhecida como Gracinha, chamou atenção durante o show do embaixador, realizado nesta semana.

Ao som das músicas que marcaram épocas, Gracinha não conteve a emoção: chorou, cantou e vibrou com cada verso entoado pelo ídolo sertanejo. O momento foi registrado por sua filha, Gabriela Gadelha, que compartilhou nas redes sociais o orgulho e a felicidade de ver a mãe vivendo aquele instante tão especial.

“Ver minha mãe emocionada no show do @gusttavolima, nessa Expoacre Juruá, foi mais que especial. Ela cantou, chorou, vibrou… e nós só conseguíamos pensar o quanto ela merece viver momentos assim. Que privilégio presenciar essa felicidade”, escreveu Gabriela em um post no Instagram.

A postagem rapidamente conquistou reações emocionadas de internautas, que se identificaram com o sentimento de amor familiar e com a força que a música tem de marcar vidas. Enquanto milhares de pessoas se concentravam para acompanhar o show de Gusttavo Lima, a emoção de Gracinha virou símbolo do impacto que a arte pode causar nos corações dos fãs.

O show de Gusttavo Lima foi uma das atrações mais aguardadas da Expoacre Juruá e reuniu uma multidão no estacionamento do Arena do Juruá, em uma noite repleta de hits, luzes e fortes emoções.