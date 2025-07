Perdeu o show do Gusttavo Lima na Expoacre Juruá? Assista na íntegra pelo YouTube do ContilNet

Se você não conseguiu acompanhar de perto o maior show da Expoacre Juruá 2025, não se preocupe: o espetáculo de Gusttavo Lima, realizado na noite da última quarta-feira (2) em Cruzeiro do Sul, já está disponível na íntegra no canal do ContilNet no YouTube.

Com um público estimado em 50 mil pessoas, a apresentação do embaixador bateu recorde de público no município e se consolidou como o maior show da história da Expoacre Juruá. A energia foi contagiante do início ao fim, em uma noite memorável para os fãs do sertanejo.

FIQUE POR DENTRO: Filas, emoção e Gusttavo Lima marcam 2ª noite da Expoacre Juruá 2025; FOTOS

Apesar de uma falha técnica pontual no início da transmissão, a equipe da produção – comandada pela Orna Audiovisual – solucionou o problema rapidamente, garantindo que milhares de internautas pudessem assistir ao espetáculo ao vivo com qualidade.

Todas as noites da Expoacre Juruá estão sendo transmitidas ao vivo pelos canais do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, permitindo que o público de todo o Acre – e até de fora do estado – acompanhe a festa de onde estiver.

Se você perdeu ou quer reviver esse momento histórico, corra para o YouTube do ContilNet e assista ao show completo de Gusttavo Lima. Uma apresentação emocionante, que entrou para a história de Cruzeiro do Sul.