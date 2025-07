Governo inicia implantação do Arco Metropolitano de Rio Branco com vistoria ao primeiro trecho

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira (16) uma visita técnica ao trecho inicial do futuro Arco Metropolitano de Rio Branco, marcando o início das ações para viabilizar a obra.

Na primeira etapa, está prevista a pavimentação de 10,87 quilômetros de estrada, conectando a rodovia AC-10 ao Ramal do Romão, nas proximidades da BR-364, região da Vila Custódio Freire. A proposta é criar uma nova rota alternativa para desafogar o trânsito no centro da capital e melhorar a integração entre bairros urbanos e comunidades rurais.

VEJA TAMBÉM: Avanço na integração: Deracre reabre Ramal Joaquim Souza em Feijó

O projeto já recebeu aprovação da Caixa Econômica Federal e faz parte do planejamento estratégico para ampliar a mobilidade urbana em Rio Branco. A iniciativa pretende oferecer mais fluidez ao tráfego e fortalecer as conexões logísticas em áreas estratégicas da cidade.

Durante a vistoria técnica, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da obra para o desenvolvimento urbano da capital. “Estamos iniciando um projeto aguardado há anos pela população. O governador Gladson Cameli nos orientou a atuar com planejamento e responsabilidade desde as primeiras etapas. O Arco Metropolitano será um divisor de águas para a mobilidade de Rio Branco”, afirmou em declaração ao público presente.

O trabalho agora avança para a execução prática, com atuação conjunta entre o governo e a empresa licitada, seguindo o cronograma de liberações técnicas e financeiras. O Deracre seguirá monitorando todas as fases do projeto, reforçando o compromisso com obras que tragam melhorias reais para o trânsito, a infraestrutura e a qualidade de vida dos acreanos.