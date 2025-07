Justiça decreta prisão preventiva de homem acusado de matar ex na frente dos filhos

A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de Josimar de Amorim Silva, de 41 anos, suspeito de assassinar a ex-companheira Maria José na frente dos filhos, em um crime ocorrido na madrugada de segunda-feira (14), no bairro da Praia, em Tarauacá. A decisão foi divulgada na terça-feira (15), após audiência de custódia.

Josimar foi preso em flagrante horas após o crime, na casa da mãe, onde foi encontrado pela Polícia Militar visivelmente embriagado. Ele confessou ter cometido o assassinato, afirmando que agiu por não aceitar o fim do relacionamento.

De acordo com relatos de uma das filhas da vítima, Maria José e Josimar estavam separados, mas ele invadiu a residência durante a madrugada, arrombando a porta dos fundos e indo diretamente ao quarto onde a mulher estava com os filhos, de 11 e 13 anos, além de um recém-nascido. Após uma breve discussão e a negativa dela em retomar o relacionamento, Josimar teria desferido vários golpes contra Maria José.

Mesmo ferida, a mulher ainda tentou fugir em busca de socorro, mas foi alcançada e atingida novamente até cair na rua, onde morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito.

O acusado, que já possui antecedentes por violência doméstica, abandonou a arma do crime no local e fugiu a pé. Preso em flagrante, ele foi encaminhado à delegacia e deverá responder por feminicídio. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Tarauacá, e os filhos da vítima deverão receber acompanhamento psicológico e assistencial.