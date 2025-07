Linhas de ônibus terão rotas alteradas a partir de agosto por obras no viaduto da Ceará

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) realizou, na manhã desta quarta-feira (16), uma vistoria técnica para testar as rotas alternativas que serão adotadas pelos ônibus do transporte coletivo na região central de Rio Branco. As mudanças são necessárias por conta das obras do viaduto no cruzamento da Avenida Ceará com a Avenida Getúlio Vargas. A previsão é que as alterações entrem em vigor após o encerramento da Expoacre, no início de agosto.

Participaram da vistoria técnicos da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), representantes do Ministério Público do Acre e engenheiros da RBTrans. O trajeto foi percorrido em um ônibus articulado, e o objetivo foi analisar as melhores opções para minimizar os impactos no trânsito durante o período de obras.

Segundo a RBTrans, a principal mudança será transformar a Avenida Getúlio Vargas em mão dupla, permitindo o tráfego das linhas de ônibus que seguem em direção ao Calafate e à Ufac. O retorno ao Terminal Urbano será feito pelas ruas Floriano Peixoto e Rui Barbosa, no sentido inverso ao habitual. A alteração deve abranger todas as linhas que hoje passam pelo cruzamento afetado.

Em entrevista ao ac24horas, o superintendente da RBTrans, Clendes Villas Boas, destacou que os transtornos serão temporários, mas os benefícios serão permanentes. “Sabemos que uma obra desse porte gera impactos, mas é um sacrifício momentâneo para garantir melhorias no futuro”, afirmou. O Ministério Público também reforçou que a obra é fundamental para melhorar a trafegabilidade em um dos pontos mais críticos da cidade.

Durante a Expoacre, a RBTrans garantiu que haverá uma rota exclusiva para atender o público que irá prestigiar o evento. Clendes Villas Boas explicou que as alternativas já estavam sendo estudadas há algum tempo e que o plano foi aprimorado para este ano, considerando o impacto positivo que a feira deve gerar para a economia local.