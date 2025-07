Polícia Civil tenta identificar mãe de feto encontrado em esgoto de UPA por meio de DNA

O feto humano encontrado na rede de esgoto da UPA do 2º Distrito, em Rio Branco, passou por exame de DNA no Instituto Médico Legal (IML). O objetivo é identificar a mãe e apontar a possível responsável pelo aborto.

Segundo os legistas, trata-se de um feto do sexo masculino, com cerca de 16 semanas de gestação. A principal suspeita é de que o aborto tenha ocorrido dentro de um dos banheiros da unidade e o feto tenha sido descartado no vaso sanitário.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, com apoio da Secretaria de Saúde e da direção da UPA. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas, e os registros de atendimento estão em revisão.

O feto foi localizado por um vigilante na tarde da última quinta-feira (3), durante uma vistoria na rede de esgoto. Segundo o Departamento de Polícia Técnica Científica, o DNA pode confirmar a maternidade a partir da comparação com o material genético de suspeitas.