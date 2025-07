Quarta noite da Expoacre 2025 tem show de Fernanda Brum e rodeio; veja programação

A quarta noite da Expoacre 2025 promete ser uma das mais emocionantes da programação, com a aguardada apresentação da cantora gospel Fernanda Brum e, possivelmente, a abertura oficial do rodeio, adiada devido às chuvas. A transmissão completa será feita ao vivo pelo ContilNet, em parceria com a Orna Áudio Visual, Top Mídia e TV Rio Branco.

Nesta terça-feira (29), a expectativa é de uma noite marcada pela fé e pela adrenalina. Após o cancelamento da primeira noite de rodeio, que estava prevista para segunda-feira (28), a organização avalia realizar a abertura oficial nesta terça, caso as condições da arena permitam. A decisão foi tomada por segurança, já que as chuvas comprometeram o espaço destinado às provas.

FIQUE POR DENTRO: Chuva forte cancela primeira noite de rodeio da Expoacre 2025

Enquanto isso, Fernanda Brum sobe ao palco principal para levar uma mensagem de esperança e espiritualidade. Em vídeo divulgado pelo Governo do Estado, a cantora convidou os acreanos para o evento e declarou que “Deus tem algo novo para você”.

A transmissão ao vivo começa no início da noite, ao vivo no Youtube do ContilNet ou na tv aberta no canal da Tv Rio Branco 8.1. Para quem não pode estar presente, essa é a oportunidade de acompanhar tudo de casa, em alta qualidade e com cobertura completa.