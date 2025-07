Rio Iaco registra nova baixa e fica com menos de 1 metro em Sena Madureira

O Rio Iaco segue em processo de vazante e, nesta quarta-feira (16), atingiu 86 centímetros de lâmina d’água em Sena Madureira. A informação foi repassada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, Carlos D’Ávila.

Segundo ele, a redução no nível do manancial tem ocorrido de forma gradativa, com uma média de queda de 1 centímetro por dia, comportamento típico do período de estiagem na região.

Apesar da preocupação, o cenário atual ainda não ultrapassa o registrado no ano passado, quando, em setembro de 2024, o Iaco atingiu a marca histórica de apenas 28 centímetros — uma das mais severas secas já vividas pelo município.

A Defesa Civil reforça que o monitoramento permanece sendo feito diariamente, a fim de acompanhar a evolução da situação e agir preventivamente, caso a seca se agrave nas próximas semanas.