Torcida Flu Acre se reúne nesta sexta para assistir Fluminense x Al Hilal no Mundial de Clubes

A torcida organizada Flu Acre, representante oficial da torcida do Fluminense no Acre, realiza nesta sexta-feira (4), às 14h, um encontro especial para acompanhar a partida entre Fluminense e Al Hilal, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O evento será no Kings Sport Bar, localizado no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Com promoções especiais de bebidas e petiscos, o local promete receber em clima festivo a imensa torcida tricolor da capital acreana. O ambiente será tomado por bandeiras, camisas e cantos da arquibancada carioca, em apoio ao clube das Laranjeiras.

FIQUE POR DENTRO: Fluminense faz história, ganha do vice-campeão da Champions e está nas quartas do Mundial

O confronto é decisivo: quem vencer encara na semifinal o ganhador do duelo entre Palmeiras e Chelsea, aumentando ainda mais a expectativa dos torcedores. O Fluminense chega embalado após uma vitória histórica por 2 a 0 contra a tradicional equipe da Inter de Milão, enquanto o Al Hilal protagonizou o jogo mais eletrizante do torneio até agora, eliminando o poderoso Manchester City por 4 a 3.

A Flu Acre convida todos os torcedores tricolores do estado para se unirem em mais uma tarde de emoção e paixão pelo clube. A entrada é gratuita e o bar estará preparado para receber o público com transmissão ao vivo e em alta qualidade.