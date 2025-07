Vereadora diz que decisão judicial que anulou chapa do MDB em Sena Madureira foi precipitada

Eleita em 2024 com 632 votos, a vereadora Helissandra Matos (MDB) se viu no centro de uma polêmica recentemente. É que a justiça de Sena Madureira, por meio do juiz Eder Viegas, decidiu anular a chapa completa do MDB sob alegação de que o partido descumpriu a legislação ao inscrever mulheres que não tinham real intenção de participar da disputa, configurando candidaturas fictícias. Essa decisão pode ensejar a perda do mandato de Helissandra caso seja seguida pelas demais instâncias.

Neste domingo (6), contudo, a vereadora emitiu uma Nota Pública à comunidade, considerando que tal decisão foi precipitada. Além disso, ventilou a possibilidade da lei ter sido aplicada de maneira distorcida. “Estamos recorrendo da decisão e confiamos na justiça para corrigir esse equívoco”, ressalta a nota.

Por enquanto, mesmo diante dessa anulação da chapa do MDB, Helissandra Matos continua atuando como vereadora e, de agora em diante, caberá às demais instâncias analisar o caso e manter ou não a decisão do juiz Eder Viegas.

CONFIRA NOTA COMPLETA EMITIDA PELA VEREADORA

“Venho a público manifestar minha indignação diante da decisão judicial que cassou a chapa do MDB em Sena Madureira, sob alegação de descumprimento da cota de gênero.

Mesmo sendo a única mulher eleita, não fui ouvida no processo. A decisão foi tomada com base apenas em duas testemunhas, de forma precipitada e sem garantir o direito à ampla defesa.

Fui eleita com votos legítimos, fruto de uma trajetória de luta, especialmente em defesa das mulheres e da população mais vulnerável. Rejeito qualquer insinuação de fraude e repudio o uso distorcido da lei que deveria incluir mulheres na política, não retirá-las de seus mandatos.

Estamos recorrendo da decisão e confiamos na justiça para corrigir esse equívoco. Sigo firme, honrando cada voto e lutando por justiça e democracia”.