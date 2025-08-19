19/08/2025
Ao comemorar resultado de pesquisa, Thor Dantas se apresenta como pré-candidato ao Governo

Em sua publicação, Dantas afirmou se sentir honrado por ser lembrado espontaneamente pelos eleitores

O médico Thor Dantas se apresentou oficialmente como pré-candidato ao Governo do Acre e comentou nas redes sociais o resultado da pesquisa da Real Time Big Data, divulgada pela TV Gazeta nesta terça-feira (19). No levantamento, Thor aparece com 4% das intenções de voto no primeiro cenário da pesquisa estimulada.

SAIBA MAIS: Gladson e Bittar lideram disputa ao Senado em pesquisa da Real Time Big Data; veja os números

Thor Dantas/Foto: Reprodução

Em sua publicação, Dantas afirmou se sentir honrado por ser lembrado espontaneamente pelos eleitores. “Muito lisonjeado em ser lembrado de forma espontânea pela população do Acre para o mais alto cargo da administração pública. Sou pré-candidato não porque eu quis, não porque pedi para ser, não porque anunciei ou articulei uma candidatura. Mas porque as pessoas se lembram de mim como alguém que gosta de cuidar dos outros, que sabe resolver problemas, que se dedica ao que faz com seriedade e que trabalha com ética, respeito, ouvindo as pessoas e encontrando as soluções!”, escreveu.

O pré-candidato também destacou sua rejeição, apontada como a menor entre os concorrentes. “Mais lisonjeado ainda em ter a menor rejeição entre todos os pré-candidatos! Fiquei feliz! Obrigado, gente!! Vamos qualificar esse debate! Tamo junto!!”, completou Thor Dantas.

Thor pertence ao quadro do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

