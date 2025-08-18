18/08/2025
Com show marcado no Acre, Rubel lança nova música com Marina Sena

Marina Sena e Rubel se unem em “Carta de Maria”, com estreia marcada para dia 21 de agosto

Os fãs de Marina Sena e Rubel têm motivos para comemorar! Os artistas se unem na canção “Carta de Maria”, cuja capa e um trecho exclusivo foram divulgados em primeira mão pelo Hugo Gloss.

A música é fruto da colaboração de Rubel, que assina a composição e produção ao lado de Gabriel Duarte, diretor musical do último álbum de Marina Sena. O objetivo da parceria foi criar uma ponte entre os universos dos álbuns mais recentes dos artistas: “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”, de Rubel, e “Coisas Naturais”, de Marina Sena.

Marina Sena e Rubel se unem em “Carta de Maria”, com estreia marcada para dia 21 de agosto/Foto: Hugo Gloss

Para alcançar essa fusão musical, faixas dos dois trabalhos foram sampleadas, garantindo que a essência de ambos os álbuns estivesse presente. Além disso, as vozes de Marina e Rubel se encontram, criando uma harmonia envolvente que promete conquistar o público.

O lançamento oficial de “Carta de Maria” está marcado para o dia 21, às 21h, e chega no momento perfeito, já que Rubel tem show confirmado no Acre, animando ainda mais os fãs da região.

FIQUE POR DENTRO: Rubel anuncia show inédito no Acre com turnê intimista na Usina de Arte; confira os detalhes

Créditos da primeira divulgação: Hugo Gloss.

