VÍDEO: Dilsinho arrasta multidão em show de abertura do Festival do Açaí de Feijó 2025

15/08/2025
O cantor Dilsinho levou uma verdadeira multidão ao Parque de Exposições de Feijó durante a abertura oficial do 26º Festival do Açaí, na última quinta-feira (14). O artista retornou ao Acre após oito anos desde sua primeira apresentação.

Por opção própria, Dilsinho chegou de ônibus à cidade de Feijó e realizou uma performance que contagiou os fãs com seus sucessos, garantindo uma noite de música e animação para todos os presentes. A abertura da feira contou com estrutura completa e programação que marcou o início do evento.

ContilNet transmitiu o show na íntegra para fãs de todo o estado/Foto: Alexandre Moraes

Para aqueles que não puderam comparecer, a ContilNet garantiu a experiência online, permitindo que fãs de todo o estado assistissem ao show sem perder nenhum detalhe da apresentação.

VEJA: AO VIVO: com show de Dilsinho, assista à transmissão da 1ª noite do Festival do Açaí 2025

O 26º Festival do Açaí de Feijó segue movimentando a cidade, com atividades durante o dia, como o festival de praia, e programação à noite. Hoje, a atração nacional é Lucas Lucco, que promete mais uma noite histórica no interior do Acre, e você pode acompanhar tudo de casa.

