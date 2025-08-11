Dilsinho retorna ao Acre após 8 anos para show de abertura do Festival do Açaí, em Feijó

Ícone do pagode romântico nacional, o cantor Dilsinho retorna ao Acre depois de oito anos para se apresentar na abertura oficial do Festival do Açaí, em Feijó. O show está marcado para esta quinta-feira, 14 de agosto, prometendo animar o público com seus grandes sucessos.

A última vez que Dilsinho esteve no Acre foi em 2017, quando veio celebrar o aniversário de quatro anos do grupo acreano Samba Brothers. Desde então, o artista ganhou ainda mais destaque no cenário musical brasileiro, consolidando-se como uma das maiores referências do pagode romântico.

Agora, Dilsinho volta para o interior do estado, trazendo toda a sua energia e repertório que conquistou fãs por todo o país. A apresentação no Festival do Açaí marca um momento especial para os amantes da música e promete ser um dos destaques do evento.

O Festival do Açaí em Feijó é uma das principais celebrações culturais da região, reunindo música, gastronomia e tradições locais. Com a presença do cantor, a expectativa é que o público possa desfrutar de uma experiência inesquecível e celebrar o ritmo que é a cara do Brasil.