12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Dilsinho retorna ao Acre após 8 anos para show de abertura do Festival do Açaí, em Feijó

Dilsinho retorna ao Acre após oito anos e promete abrir com chave de ouro o Festival do Açaí em Feijó, nesta quinta-feira (14)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Ícone do pagode romântico nacional, o cantor Dilsinho retorna ao Acre depois de oito anos para se apresentar na abertura oficial do Festival do Açaí, em Feijó. O show está marcado para esta quinta-feira, 14 de agosto, prometendo animar o público com seus grandes sucessos.

A última vez que Dilsinho esteve no Acre foi em 2017, quando veio celebrar o aniversário de quatro anos do grupo acreano Samba Brothers. Desde então, o artista ganhou ainda mais destaque no cenário musical brasileiro, consolidando-se como uma das maiores referências do pagode romântico.

Dilsinho retorna ao Acre após 8 anos para show de abertura do Festival do Açaí em Feijó/Foto: Reprodução

Agora, Dilsinho volta para o interior do estado, trazendo toda a sua energia e repertório que conquistou fãs por todo o país. A apresentação no Festival do Açaí marca um momento especial para os amantes da música e promete ser um dos destaques do evento.

FIQUE POR DENTRO: “O melhor de todos os tempos”, diz prefeito de Feijó sobre Festival do Açaí; veja detalhes

O Festival do Açaí em Feijó é uma das principais celebrações culturais da região, reunindo música, gastronomia e tradições locais. Com a presença do cantor, a expectativa é que o público possa desfrutar de uma experiência inesquecível e celebrar o ritmo que é a cara do Brasil.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.