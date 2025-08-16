16/08/2025
Universo POP
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento

Festival do Açaí tem show da Banda Magníficos e escolha da Garota Açaí neste sábado

26ª edição do evento terá transmissão ao vivo do portal Contilnet e contará com a presença de autoridades do Estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O 26º Festival do Açaí de Feijó chega ao seu terceiro dia com uma programação repleta de atrações. Além do tradicional festival de praia com programações diurnas, neste sábado (16), o público poderá acompanhar a escolha da Garota Açaí, show nacional com a Banda Magníficos e apresentações de artistas regionais.

Banda Magníficos é a atração nacional do terceiro dia de Festival do Açai/Foto: Reprodução

A programação noturna começa às 18h com música, seguida por shows de Edu Kasseb, às 20h, e de Sandra Melo, às 21h. O momento mais aguardado da noite começa às 22h, com o desfile para a escolha da Garota Açaí, que representa a beleza e a cultura do festival. Há uma grande expectativa pela premiação da escolhida, em edições anteriores o valor chegou a ser R$ 15 mil.

FIQUE POR DENTRO: Conheça as candidatas a Garota Açaí 2025 e vote quantas vezes quiser na sua favorita agora!

Em seguida, às 23h, o público poderá acompanhar os discursos do prefeito e do governador, além da música do DJ Richard. A atração principal da noite, a Banda Magníficos, sobe ao palco à 00h para o show que promete encantar os fãs de forró de todo o Acre. A noite será encerrada com a apresentação do Trio Furacão, a partir das 2h.

Para aqueles que não puderem estar presentes fisicamente, a equipe do ContilNet não deixa ninguém perder nenhum detalhe com uma super transmissão ao vivo direto no canal do YouTube.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.