Festival do Açaí tem show da Banda Magníficos e escolha da Garota Açaí neste sábado

O 26º Festival do Açaí de Feijó chega ao seu terceiro dia com uma programação repleta de atrações. Além do tradicional festival de praia com programações diurnas, neste sábado (16), o público poderá acompanhar a escolha da Garota Açaí, show nacional com a Banda Magníficos e apresentações de artistas regionais.

A programação noturna começa às 18h com música, seguida por shows de Edu Kasseb, às 20h, e de Sandra Melo, às 21h. O momento mais aguardado da noite começa às 22h, com o desfile para a escolha da Garota Açaí, que representa a beleza e a cultura do festival. Há uma grande expectativa pela premiação da escolhida, em edições anteriores o valor chegou a ser R$ 15 mil.

FIQUE POR DENTRO: Conheça as candidatas a Garota Açaí 2025 e vote quantas vezes quiser na sua favorita agora!

Em seguida, às 23h, o público poderá acompanhar os discursos do prefeito e do governador, além da música do DJ Richard. A atração principal da noite, a Banda Magníficos, sobe ao palco à 00h para o show que promete encantar os fãs de forró de todo o Acre. A noite será encerrada com a apresentação do Trio Furacão, a partir das 2h.

Para aqueles que não puderem estar presentes fisicamente, a equipe do ContilNet não deixa ninguém perder nenhum detalhe com uma super transmissão ao vivo direto no canal do YouTube.