19/08/2025
Fugitivos de presídio no Acre têm penas somadas em mais de 60 anos por roubo e abandono

Até a manhã desta terça-feira feira (19), nenhum dos dois havia sido encontrado

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou a fuga de dois presos da Unidade Penitenciária Antônio Sérgio Silveira de Lima, em Senador Guiomard, ocorrida na noite de domingo (17). Os fugitivos foram identificados como Estevo Silva Freitas e Alyson Aparecido Gonçalves Florêncio, condenados por diversos crimes, incluindo roubos, furtos e abandono.

A dupla conseguiu escapar após abrir um buraco na cela/ Foto: Reprodução

Segundo informações divulgadas pelo Iapen a pedido do ContilNet, Estevo cumpre pena total de 34 anos de prisão, dos quais ainda restam 30 anos e 6 meses. Já Alyson tem condenação de 27 anos e 4 meses, restando 20 anos e 9 meses a cumprir. Juntas, as penas ultrapassam 61 anos de reclusão.

De acordo com o órgão, a dupla conseguiu escapar após abrir um buraco na cela 424, localizada na ala 42 do presídio.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, afirmou que equipes da Polícia Penal, em conjunto com outras forças de segurança, estão mobilizadas para localizar e recapturar os fugitivos. Até a manhã desta terça-feira feira (19), nenhum dos dois havia sido encontrado.

Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), esta é a primeira fuga registrada na unidade neste ano.

