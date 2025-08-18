Gladson anuncia que verbas para obras da BR-364 estão garantidas pelo governo Lula

Durante a transmissão ao vivo do Festival do Açaí de Feijó, realizada pelo ContilNet, o governador Gladson Cameli voltou a falar sobre os investimentos destinados à BR-364, rodovia que é o principal eixo de ligação entre as cidades acreanas e o restante do país.

Questionado sobre a possibilidade de avanços ainda este ano, Gladson afirmou que acompanha de perto o projeto de reconstrução da estrada e destacou o compromisso do governo federal em garantir os recursos necessários. Ele lembrou que esteve recentemente em Brasília com a ministra da Gestão, Gleisi Hoffmann, e aproveitou a oportunidade para reforçar o convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma nova visita ao Acre.

Segundo o governador, a presença do presidente simboliza investimentos, geração de empregos e renda, fatores que impactam diretamente na economia local. Gladson também ressaltou que já se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que detalhou o planejamento e assegurou a destinação dos recursos para a obra.

Reconhecendo a insatisfação da população com as condições atuais da rodovia, o governador enfatizou que o primeiro e mais importante passo foi dado com a visita do presidente ao estadoe. “A reconstrução já está com os dias contados”, finalizou.