Gladson Cameli destaca importância da COP30 para a Amazônia durante agenda em Belém

O governador Gladson Cameli está em Belém (PA) para participar do Fórum Nacional de Governadores, onde discutiu estratégias conjuntas dos estados brasileiros para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense em 2025.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cameli afirmou que a COP30 será uma oportunidade histórica para mostrar ao mundo a riqueza e o potencial da Amazônia. No registro, ele explica que o evento não pertence apenas ao Pará, mas a todo o Brasil, especialmente à região amazônica, e que as discussões abordaram pautas relevantes para melhorar a vida das pessoas.

FIQUE POR DENTRO: Gladson participa de reunião com governadores da Amazônia em preparação para a COP30

O governador destacou que o Acre deve ocupar posição de destaque durante a conferência, com foco no pioneirismo do estado em preservação ambiental e na aplicação de mecanismos jurisdicionais de REDD+, que garantem benefícios diretos para as comunidades locais.

Segundo Cameli, Belém já está pronta para receber a conferência e sediar debates de alto nível sobre questões ambientais, o que deve tornar a edição de 2025 um marco histórico.