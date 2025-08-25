25/08/2025
Governo convoca aprovados em seletivos da Educação e Saúde no Diário Oficial

Selecionados devem comparecer para inspeção médica, entrega de documentos e assinatura de contrato

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (25) convocações de aprovados em processos seletivos e concurso público para reforçar os quadros da Saúde e da Educação no estado.

Na área da Educação Especial, a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) convocaram professores aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo edital nº 046/2025. Os convocados devem apresentar documentos e assinar contrato para atuação como mediadores em Epitaciolândia. Entre os nomes estão: Rosicleia Rosa Westemaier da Silva, Edivanete Costa da Silva, Jozieli Souza de Oliveira e Farlani Mesquita da Silva.

Selecionados devem comparecer para inspeção médica, entrega de documentos e assinatura de contrato/Foto: Reprodução

No setor da Saúde, a SEAD e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) convocaram, em cumprimento a decisão judicial, candidato aprovado no concurso regido pelo edital nº 001/2022. Trata-se de Carlos da Silva Nunes (PCD), classificado em 92º lugar para o cargo de agente administrativo em Cruzeiro do Sul. O chamado inclui inspeção médica, entrega de documentos e posse.

VEJA TAMBÉM: Governo do Acre publica novas exonerações, nomeações e designações no Diário Oficial

Também foram convocados novos profissionais da Educação, conforme o edital nº 081/2025. Entre os selecionados estão: Janete Silva de Souza; Nazilene Rodrigues Correia; Layna de Souza Moura; Wisley Fernandes da Silva; Francisca Michele Albuquerque Leite Dantas; Jakeline dos Santos Morais; Franceia Marques Ferreira e Cleiverson de Queiroz Melo.

As convocações reforçam o quadro de servidores temporários e efetivos para atender demandas da rede estadual de ensino e das unidades de saúde. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos para apresentação de documentos e procedimentos de contratação e posse.

