Homem que matou esposa com golpes de tábua foi entregue à polícia pelo pai e o tio

Os familiares levaram Gerbeson até a delegacia. No local, ele confessou o crime e recebeu voz de prisão

O suspeito Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de matar Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, com golpes de uma tábua de cortar carne na cabeça, foi entregue à polícia pelo próprio pai e pelo tio nesta quarta-feira (27).

SAIBA MAIS: Brutalidade: homem esmaga a cabeça da esposa com tábua de cortar carne em Rio Branco

O homem foi entregue à polícia/Foto: Reprodução

O crime aconteceu na noite da última terça-feira (26), dentro da residência do casal, na Travessa do Chicão, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Os familiares levaram Gerbeson até a delegacia. No local, ele confessou o crime e recebeu voz de prisão. Em seguida, foi transferido para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), que já havia solicitado a prisão dele à Justiça.

Ivanilde Souza da Silva foi assassinada em Rio Branco na noite dessa terça-feira (27) — Foto: Reprodução

Ivanilde Souza da Silva foi assassinada em Rio Branco na noite dessa terça-feira (27). Foto: Reprodução

Ivanilde era esposa de Gerbeson e trabalhava como funcionária da empresa JWC Multisserviços, atuando como terceirizada na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre).

De acordo com a polícia, após o crime, o suspeito foi até a casa da própria mãe, confessou o homicídio e pediu ajuda dela para fugir. As informações foram divulgadas pelo G1.

“Paga um mototáxi que eu matei a Ivanilde. Espoquei a cabeça dela”, disse ele.

