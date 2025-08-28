Homem que matou esposa com golpes de tábua foi entregue à polícia pelo pai e o tio

O suspeito Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de matar Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, com golpes de uma tábua de cortar carne na cabeça, foi entregue à polícia pelo próprio pai e pelo tio nesta quarta-feira (27).
O crime aconteceu na noite da última terça-feira (26), dentro da residência do casal, na Travessa do Chicão, bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Os familiares levaram Gerbeson até a delegacia. No local, ele confessou o crime e recebeu voz de prisão. Em seguida, foi transferido para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), que já havia solicitado a prisão dele à Justiça.
Ivanilde era esposa de Gerbeson e trabalhava como funcionária da empresa JWC Multisserviços, atuando como terceirizada na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre).
De acordo com a polícia, após o crime, o suspeito foi até a casa da própria mãe, confessou o homicídio e pediu ajuda dela para fugir. As informações foram divulgadas pelo G1.
“Paga um mototáxi que eu matei a Ivanilde. Espoquei a cabeça dela”, disse ele.