Jessica Sales diz que é pré-candidata ao Senado e descarta ser vice em disputa ao Governo

A ex-deputada federal Jéssica Sales foi até a sede do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Rio Branco, nesta sexta-feira (29), para prestigiar a posse do pai, o ex-prefeito Vagner Sales, que assume a presidência do partido no biênio 2025-2027.

Na ocasião, a médica ginecologista se colocou como pré-candidata ao Senado e afirmou que seu nome também está à disposição para fortalecer a sigla nas eleições de 2026.

“Me coloquei como pré-candidata ao Senado, e hoje mesmo teve uma pergunta se eu abro mão. Olha, eu não abro mão não, porque desde 2022 era minha vontade, naquela época. Mas, como todo mundo sabe, passei por um problema de saúde, graças a Deus superado. E hoje estou aqui, colocando esse meu nome à disposição como pré-candidata ao Senado”, afirmou.

Jéssica foi questionada pelo ContilNet sobre a possibilidade de ser vice de alguns dos candidatos ao Governo e afirmou que esse não é o seu projeto.

“Olha, atualmente eu descarto, porque, como eu lhe falei, sou pré-candidata ao Senado. Para ser vice de um candidato para o governo de 2026, esse candidato tem que estar alinhado com o que eu penso. Eu fiz uma política de oito anos como deputada federal, um mandato muito resolutivo, com muitas emendas aqui para o nosso estado do Acre. Então, ele tem que estar alinhado com o meu pensamento. Tem que ser uma pessoa que defenda de verdade, que sinta a vontade de mudar esse estado da situação que está hoje”, acrescentou.

“Então, essa conjuntura, se existir lá na frente, esse candidato tem que estar muito alinhado com minha forma de fazer política, porque eu não sou de ficar em bastidores; eu não sou de ver o errado e aplaudir o errado, colocar por baixo do tapete o errado, não. Então, uma pessoa que me queira como vice vai ter que ter esse mesmo pensamento de defender os interesses do povo e não de um grupo político, não interesses de partido. Em primeiro lugar, tem que ter pelo menos esses pré-requisitos para ter Jéssica Sales lá em 2026, com toda a humildade”, concluiu.