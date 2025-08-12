A dor e a revolta tomaram conta da família e amigos de Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, gari morto a tiros enquanto trabalhava na manhã da última segunda-feira (11), no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. Durante o velório do trabalhador, realizado na manhã desta terça-feira (12) na Igreja Quadrangular, em Nova Contagem, na Região Metropolitana de BH, a mãe da vítima passou mal e precisou ser socorrida por familiares e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo parentes, a mulher estava muito abalada desde que soube do assassinato do filho e não se alimentava desde então. A queda de pressão ocorreu assim que ela chegou ao local do velório e viu o corpo de Laudemir. A sobrinha explicou que a pressão dela chegou a 7 por 6, levando à necessidade de atendimento médico urgente. Além da mãe, o irmão da vítima também passou mal durante as cerimônias fúnebres.

Laudemir, que trabalhava há quase oito anos na Localix Serviços Ambientais, foi baleado na região abdominal durante uma confusão de trânsito causada por Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, empresário preso em flagrante logo após o crime. O incidente ocorreu quando um caminhão de coleta de lixo estava parado no bairro Vista Alegre e o suspeito, irritado, exigiu passagem e chegou a ameaçar a motorista com uma arma antes de atirar no gari, que tentou apaziguar a situação.

O suspeito, que é casado com a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino Nogueira, foi detido enquanto malhava em uma academia na região Oeste de Belo Horizonte. Renê permanece em silêncio desde sua prisão e está custodiado no Centro de Remanejamento Prisional (Ceresp) Gameleira. A polícia investiga ainda se a arma utilizada no crime seria de propriedade da esposa do suspeito.

Familiares de Laudemir estão profundamente abalados e clamam por justiça. O sobrinho da vítima destacou o perfil dedicado do tio, que cuidava da mãe, da filha de 15 anos e da família como um todo. A família teme impunidade e já busca assistência jurídica para acompanhar o caso.

O enterro está marcado para esta terça-feira (12), às 14h30, no Cemitério Bom Jesus, no bairro Alvorada, em Contagem.

A Prefeitura de Belo Horizonte e a empresa Localix prestaram solidariedade à família e lamentaram a perda, reforçando a importância do trabalho dos garis para a saúde e bem-estar da população.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o suspeito foi autuado por homicídio qualificado, motivado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também está em curso uma apuração sobre a conduta da delegada Ana Paula, esposa do suspeito.