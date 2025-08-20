Mailza Assis é a pré-candidata da direita com menor rejeição em pesquisa para Governo do Acre

A vice-governadora Mailza Assis aparece como a pré-candidata da direita com menor rejeição na pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data, divulgada pela TV Gazeta nesta terça-feira (19).

SAIBA MAIS: Mailza Assis é a pré-candidata que mais cresce nas pesquisas para Governo, apontam especialistas

Segundo o levantamento, 10% dos entrevistados apontaram Mailza como a candidata que mais rejeitam, enquanto outros pré-candidatos da disputa registraram índices mais altos: Thor Dantas, 9%; André Kamai, 12%; Alan Rick, 23%; e Tião Bocalom, 39%.

Entre os entrevistados, 3% não apontaram ninguém e 4% rejeitaram todos os nomes apresentados.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 16 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.