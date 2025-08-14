MPAC ouve vítimas que denunciaram assédio contra superintendente da RBTrans; confira

O Ministério Público do Acre (MPAC) confirmou, por meio de nota publicada nesta quinta-feira (14), que está acompanhando as denúncias de assédio moral contra o superintendente de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas.

A atuação é conduzida pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), que já iniciou conversas com as pessoas que afirmam ter sido prejudicadas pelo gestor.

VEJA MAIS: Chefe da RBTrans reage a acusações e diz que já acionou Justiça contra três pessoas

As acusações, que envolvem relatos de constrangimento e abuso de autoridade, ganharam repercussão depois que a Câmara de Vereadores recebeu queixas de ao menos três mulheres apontando perseguição no ambiente de trabalho.

De acordo com o MPAC, a etapa inicial consiste em ouvir as denunciantes e reunir informações que possam servir de base para medidas futuras. Entre as ações possíveis, está a solicitação de abertura de inquérito policial para investigação formal.

CONFIRA TAMBÉM: Superintendente do RBTrans vai acionar Justiça contra influenciadora e vereadores

O CAV reforçou que continua disponível para receber novos relatos e que o atendimento é sigiloso, garantindo segurança e acolhimento às vítimas durante todo o processo