14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

MPAC ouve vítimas que denunciaram assédio contra superintendente da RBTrans; confira

A atuação é conduzida pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), que já iniciou conversas com as pessoas que afirmam ter sido prejudicadas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério Público do Acre (MPAC) confirmou, por meio de nota publicada nesta quinta-feira (14), que está acompanhando as denúncias de assédio moral contra o superintendente de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas.

O CAV reforçou que continua disponível para receber novos relatos/ Foto: Reprodução

A atuação é conduzida pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), que já iniciou conversas com as pessoas que afirmam ter sido prejudicadas pelo gestor.

VEJA MAIS: Chefe da RBTrans reage a acusações e diz que já acionou Justiça contra três pessoas

As acusações, que envolvem relatos de constrangimento e abuso de autoridade, ganharam repercussão depois que a Câmara de Vereadores recebeu queixas de ao menos três mulheres apontando perseguição no ambiente de trabalho.

De acordo com o MPAC, a etapa inicial consiste em ouvir as denunciantes e reunir informações que possam servir de base para medidas futuras. Entre as ações possíveis, está a solicitação de abertura de inquérito policial para investigação formal.

CONFIRA TAMBÉM: Superintendente do RBTrans vai acionar Justiça contra influenciadora e vereadores

O CAV reforçou que continua disponível para receber novos relatos e que o atendimento é sigiloso, garantindo segurança e acolhimento às vítimas durante todo o processo

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.