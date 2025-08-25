Ossada encontrada no Rio Acre pode ser de jovem sequestrado e morto por facção em 2022

Uma ossada humana encontrada por pescadores nas proximidades da terceira ponte, na BR-364, região da Baixada do Sobral, em Rio Branco, pode pertencer a Pedro Silva de Souza, de 24 anos. A vítima, que tinha deficiência mental, desapareceu em novembro de 2022 após ser sequestrada por integrantes de uma facção criminosa.

Segundo a Polícia Civil, a descoberta ocorreu na manhã de domingo (24), quando pescadores que lançavam tarrafas sentiram um peso incomum nas redes. Ao puxarem, perceberam tratar-se de restos humanos. Parte dos ossos foi retirada pelos próprios pescadores antes da chegada da polícia, mas o crânio não foi localizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu recuperar os fragmentos que voltaram para o fundo do rio.

De acordo com as investigações, Pedro foi capturado no bairro Calafate e levado para uma residência no Cidade Nova, onde acabou submetido ao chamado “Tribunal do Crime”. Ele foi condenado, morto por estrangulamento e esquartejado com golpes de terçado. Os restos mortais teriam sido colocados em sacos plásticos e lançados no Rio Acre, justamente no ponto onde a ossada surgiu agora.

SAIBA MAIS: URGENTE: ossada humana é encontrada por pescadores no Rio Acre; veja detalhes

À época do crime, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiu identificar e prender três envolvidos: Raylan da Silva França, de 20 anos, Moisés Carneiro, de 21, e Álisson Jonatas Gomes da Silva, conhecido como “Sabotagem”. Todos já foram julgados e condenados pela participação no assassinato.

A polícia apurou ainda que a vítima, usuária de drogas, era vista com desconfiança por membros da facção, que acreditavam que ele repassava informações a grupos rivais. Esse teria sido o motivo para a execução.

O material recolhido pelos pescadores foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que fará exames periciais para confirmar a identidade. A DHPP segue acompanhando o caso.