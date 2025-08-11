12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

PGE do Acre inicia processo de escolha de banca para concurso de procurador com salário de até R$ 31 mil

Processo para definir a organizadora do concurso de procurador da PGE AC já começou; salário inicial é de R$ 21,3 mil.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O novo concurso público para a Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE AC) deu um passo importante rumo à publicação do edital para a carreira de procurador. A instituição iniciou oficialmente o processo de escolha da banca organizadora, conforme documento divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

De acordo com o aviso, a contratação da banca será realizada por dispensa de licitação. As empresas interessadas em organizar o concurso deverão encaminhar suas propostas para o contato indicado no documento. Com a definição da organizadora, a expectativa é de que o edital seja publicado em breve.

Concurso PGE AC inicia processo para escolha da banca do edital de procurador/Foto: Reprodução

Para concorrer ao cargo de procurador, será exigido diploma de nível superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração inicial é de R$ 21.398,48, podendo chegar a R$ 31 mil no final da carreira.

O último concurso para procurador da PGE AC foi realizado em 2017 e organizado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP). Na ocasião, foram ofertadas dez vagas e os candidatos passaram por prova objetiva, prova discursiva, elaboração de peça processual, elaboração de parecer jurídico, prova oral e avaliação de títulos.

VEJA TAMBÉM: Salário de R$ 13 mil: edital de concurso para o MPSP é publicado

A prova objetiva contou com 100 questões distribuídas entre as seguintes disciplinas: Direito Constitucional (15), Direito Administrativo (15), Direito Civil e Direito Empresarial (10), Direito Processual Civil (20), Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho (10), Direito Tributário (15), Direito Ambiental (10) e Direito Financeiro (5).

Além do concurso para procuradores, a PGE AC também se prepara para abrir uma seleção voltada à área de Apoio. A comissão organizadora já foi formada, mas o processo está sem atualizações desde junho de 2024. Os cargos previstos são de analista, com remuneração inicial de R$ 2.815,33, e técnico, cujo salário inicial é de R$ 913,50.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.