‘Que o diabo carregue’, diz médica sobre morte de fundadora do PT no Acre; confira

Um comentário feito por uma suposta médica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) causou indignação entre internautas nesta semana. A mensagem foi publicada em uma postagem no Instagram do jornal ContilNet, que noticiava a morte de Raimunda Lopes, pioneira na luta sindical e uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) em Brasileia.

Na publicação, a profissional escreveu a frase: “que o diabo carregue”. A frase foi rapidamente reprovada por diversos usuários, que consideraram o comentário desrespeitoso e ofensivo.

VEJA TAMBÉM: Morre Raimunda Lopes, pioneira na luta sindical e fundadora do PT em Brasiléia

“Médica com discurso de ódio”, escreveu uma internauta, enquanto outros destacaram a postura incompatível com a ética médica e a responsabilidade social esperada de alguém da área da saúde, chegando a marcar o perfil do Conselho de Medicina Acreano.

Até o momento, o comentário permanece visível, e a médica ainda não se manifestou publicamente sobre a repercussão negativa.