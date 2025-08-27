27/08/2025
Suspeito de matar mulher a golpes de tábua se entrega em delegacia de Rio Branco; confira

O crime aconteceu na noite de terça-feira (26), na residência do casal

Menos de 24 horas após o assassinato da servidora pública Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, o principal suspeito, Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, decidiu se entregar à polícia. Ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Flagrantes (Defla), na manhã desta quarta-feira (27), em Rio Branco.

A Polícia Civil do Acre já havia solicitado à Justiça a prisão preventiva, que foi prontamente deferida. Com o mandado em mãos, equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) formalizaram a prisão assim que Gerbeson compareceu à delegacia.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) solicitou imediatamente a prisão preventiva de Jeberson/ Foto: Reprodução

De acordo com informações levantadas durante as investigações, testemunhas relataram que, após o crime, o suspeito teria ligado para a própria mãe, pedindo dinheiro para pagar um mototáxi. Na ligação, confessou o assassinato com frases chocantes: “matei a Ivanilde” e “espoquei a cabeça dela”.

O crime aconteceu na noite de terça-feira (26), na residência do casal, localizada na Travessa do Chicão, Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim I. Ivanilde foi morta com golpes de uma tábua de cortar carne e não resistiu às lesões.

Concluídos os procedimentos legais, o caso seguirá para a 1ª Vara do Tribunal do Júri, onde Gerbeson deverá responder por feminicídio, crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal, cuja pena pode chegar a 40 anos de prisão.

