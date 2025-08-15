15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Ufac lança concurso para professor efetivo com 40 vagas e salários de até R$ 14 mil

Salários podem chegar a R$ 14 mil para doutores em dedicação exclusiva

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu concurso público oferecendo 40 vagas imediatas para professores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com foco em candidatos que possuam título de doutorado.

As inscrições começam em 27 de agosto e seguem até 15 de setembro, sendo realizadas exclusivamente online, no site sistemas.ufac.br. A taxa de inscrição é de R$ 200, e quem tiver direito pode solicitar isenção entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro.

Salários podem chegar a R$ 14 mil para doutores em dedicação exclusiva/Foto: Reprodução

O edital prevê ainda um sorteio público, que será realizado em 3 de dezembro, para definir as áreas que terão reserva de vagas destinadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Em Rio Branco, as vagas estão distribuídas entre os centros acadêmicos da seguinte forma: Centro de Ciências Biológicas e da Natureza (CCBN) – 6 vagas; Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas (CCJSA) – 3 vagas; Centro de Ciências da Saúde e do Desporto (CCSD) – 5 vagas; Centro de Educação e Letras (CEL) – 13 vagas; Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) – 5 vagas; e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) – 1 vaga.

No campus de Cruzeiro do Sul, as oportunidades ficam assim: Centro de Educação e Letras (CEL) – 2 vagas; e Centro Multidisciplinar (CMULTI) – 5 vagas.

VEJA TAMBÉM: Ufac: novo processo seletivo abre nove vagas para professor substituto

O processo seletivo contará com três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos, todas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações escritas estão programadas para 8 de fevereiro de 2026. A remuneração varia de acordo com a titulação e a carga horária, podendo chegar a mais de R$ 14 mil para regime de dedicação exclusiva com doutorado, com jornada semanal de 40 horas.

O edital destaca que o cargo de Professor de Magistério Superior envolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e funções de direção, assessoramento, chefia e coordenação dentro da universidade, além das responsabilidades previstas em legislação específica.

O documento completo, incluindo todas as áreas e requisitos, está disponível no site oficial da Ufac.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.