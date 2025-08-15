A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu concurso público oferecendo 40 vagas imediatas para professores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com foco em candidatos que possuam título de doutorado.

As inscrições começam em 27 de agosto e seguem até 15 de setembro, sendo realizadas exclusivamente online, no site sistemas.ufac.br. A taxa de inscrição é de R$ 200, e quem tiver direito pode solicitar isenção entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro.

O edital prevê ainda um sorteio público, que será realizado em 3 de dezembro, para definir as áreas que terão reserva de vagas destinadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Em Rio Branco, as vagas estão distribuídas entre os centros acadêmicos da seguinte forma: Centro de Ciências Biológicas e da Natureza (CCBN) – 6 vagas; Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas (CCJSA) – 3 vagas; Centro de Ciências da Saúde e do Desporto (CCSD) – 5 vagas; Centro de Educação e Letras (CEL) – 13 vagas; Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) – 5 vagas; e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) – 1 vaga.

No campus de Cruzeiro do Sul, as oportunidades ficam assim: Centro de Educação e Letras (CEL) – 2 vagas; e Centro Multidisciplinar (CMULTI) – 5 vagas.

O processo seletivo contará com três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos, todas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações escritas estão programadas para 8 de fevereiro de 2026. A remuneração varia de acordo com a titulação e a carga horária, podendo chegar a mais de R$ 14 mil para regime de dedicação exclusiva com doutorado, com jornada semanal de 40 horas.

O edital destaca que o cargo de Professor de Magistério Superior envolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e funções de direção, assessoramento, chefia e coordenação dentro da universidade, além das responsabilidades previstas em legislação específica.

O documento completo, incluindo todas as áreas e requisitos, está disponível no site oficial da Ufac.