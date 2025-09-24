24/09/2025
Atleta acreano morto atropelado por caminhão em SP havia sido convocado pela Seleção Brasileira

O ciclista havia sido convocado para a Seleção Brasileira e participou do Pan-Americano de Estrada em Punta del Este, no Uruguai.

O ciclista acreano Mauro Henrique Medeiros, 18, morreu nesta quarta-feira (24) em um acidente no km 130 da estrada entre Limeira e Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo informações, o atleta realizava um treinamento quando foi puxado pelo vácuo de outro veículo e acabou atingindo um caminhão de forma violenta.

Morte de Mauro Henrique deixa o esporte acreano de luto/Foto: Team Honda

Mauro Henrique, considerado uma das maiores promessas do ciclismo acreano, deixou o Estado no início de 2025 para competir pela equipe de Iracemápolis, em São Paulo, conquistando resultados expressivos que eram registrados nas redes sociais.

